Alexandra a reprezentat România la proba de patinaj viteză, după ce a ales să se mute în Canada pentru a se putea antrena la un nivel cât mai înalt. Tânăra a ocupat poziția 31 la Jocurile Olimpice de Iarnă, la proba patinaj viteză 500 m, ultimul loc din concurs.

În prezent, Alexandra Ianculescu reprezintă Canada, dar se pregătește în Olanda, iar pentru a-și acoperi costurile antrenamentelor și echipamentelor a ales să își facă cont pe OnlyFans. Publicația Mundo Deportivo a preluat povestea Alexandrei.

Ce scriu spaniolii despre Alexandra Ianculescu

„Ciclista Alexandra Ianculescu aspiră să participe la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 și pentru asta a apelat la platforma OnlyFans. Fosta patinatoare de viteză a reprezentat deja România la Olimpiada de iarnă de la PyeongChang 2018 înainte de a face trecerea la ciclism și de a-și schimba viața la 360 de grade.

Nu a fost prima și nici nu va fi ultima. În fața lipsei de resurse și în fața necesității de a trebui să îți plătești facturile și să își urmezi visurile, sunt diferite sportive, în cazul acesta cicliste, care au decis să facă pasul și să se aventureze pe OnlyFans, platformă creată în 2016, care le permite creatorilor de conținut să primească încasări direct de la urmăritori.

Una dintre ele este ciclista Alexandra Ianculescu (31 ani), care atunci când a văzut aprecierile pe care le generează fotografiile sale în bikini pe Instagram și repercusiunile postărilor sale a decis să treacă la OnlyFans”, scriu ibericii.

Ce a spus sportiva care a reprezentat România despre decizia sa

"De ce nu ai un cont OnlyFans și să creezi ca un fel de 'behind-the-scenes' a ceea ce faci? Și, din moment ce oricum postezi fotografii în bikini, poți cere bani pentru asta", i-a sugerat un prieten.

"'Îmi place corpul meu. Vreau să îl postez oricum...'. Așa că am zis: 'O să-mi dau o lună și o să văd cum merge'. Și a fost o nebunie! Eu am răbdare. Am de gând să fac asta pentru mult timp. Nu plănuiesc să mă stabilesc și să cumpăr o casă și să am copii și să cumpăr câini prea curând", a povestit aceasta pentru DailyStar.

"Am așteptări, dar unele realiste. Nu vreau să fiu dezamăgită apoi. Am răbdare, plănuiesc să fac asta pentru mult timp", a spus Alexandra.