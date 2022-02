Moment emoționant cu rusul Andrey Rublev în prim-plan! Mesajul său după ce a ajuns în finală la Dubai: „Fără război, vă rog!”

Rusia suferă repercusiunile războiului declanșat de Vladimir Putin, în special pe plan sportiv, acolo unde finala UEFA Champions League, programată să se desfășoare la Sankt Petersburg, a fost mutată la Paris. Mai mult, Marele Premiu de Formula 1 a Rusiei a fost anulat, iar astfel de demersuri continuă să apară.

Sportivii ruși și-au prezentat dezacordul față de acțiunile lui Putin, iar unul dintre cei mai vocali dintre ei a fost Andrey Rublev, numărul 7 ATP, al doilea cel mai bun tenismen al Federației Ruse, după Daniil Medvedev, care va deveni numărul 1 mondial, începând de luni, 28 februarie.

Andrey Rublev a reușit să îl învingă pe polonezul Hubert Hurkacz în semifinalele competiției ATP 500 de la Dubai, 3-6, 7-5, 7-6(7-5). La finalul duelului, Rublev a avut un mesaj emoționant, după ce în urmă cu o zi a vorbit despre războiul din Ucraina.

Tenismenul a mers și a scris pe camera pe care de obicei se semnează câștigătorii un mesaj simplu: „Fără război, vă rog!” Imaginile au devenit rapid virale, evidențiind susținerea sportivilor ruși împotriva președintelui țării.

"No war please."

Watch as Russian Andrey Rublev writes on the camera Thursday at the Dubai Duty Free Tennis Championships.

???? @TSN_Sportspic.twitter.com/eZRGmwjKPl