„Mândră că sunt australiancă!” Reacția lui Ashleigh Barty, care a spart gheața în Grand Slam-ul de acasă

După 44 de ani, Australia are o campioană în probele individuale ale Openului Australian. Ashleigh Barty a depășit-o în finala Openului Australian pe Danielle Collins, scor 6-3, 7-6, devenind în premieră câștigătoare a Grand Slam-ului de la Melbourne.

Trofeul i-a fost înmânat tocmai de Evonne Goolagong Cawley, ultima câștigătoare de Grand Slam din Australia, înainte de Ashleigh Barty. În 1980, Goolagong Cawley se impunea în turneul de la Wimbledon, competiție în care „Ash” Barty are actualmente statutul de campioană en-titre.

„E special să mă simt atât de iubită, sunt incredibil de norocoasă. Ca australiancă, cea mai importantă parte a acestui succes e să îl pot împărtăși cu atât de mulți oameni. Ați fost excepționali! Mi-ați adus multă bucurie, m-ați relaxat și m-ați forțat să joc cel mai bun tenis. E un vis devenit realitate și sunt mândră că sunt australiancă,” a afirmat Ashleigh Barty în discursul de campioană, în care a ținut să își laude echipa pentru unitatea arătată în ultimii ani.

„Îi datorez felicitări uriașe lui Ash pentru acest turneu fenomenal și tot ce a făcut în ultimii ani. Te-am văzut urcând în clasament până pe locul 1 și trăindu-ți visul. Te admir ca jucătoare, ca persoană și îți admir creativitatea în joc. Sper să adaug și eu măcar o parte din varietatea jocului tău în tenisul meu,” a declarat Danielle Collins în discursul de învinsă ținut în timpul ceremoniei de premiere.

Sportiva din Statele Unite ale Americii s-a emoționat până la lacrimi, mulțumind persoanelor din staff-ul său pentru susținere, fără de care a afirmat că nu s-ar fi aflat în această poziție. „E timpul să sărbătorim o noapte măreață pentru Ash,” au fost cuvintele de încheiere ale americancei, care a onorat cum se cuvine ocazia deosebită pentru tenisul australian.

Începând de luni, 31 ianuarie, Danielle Collins va intra în premieră în top 10 WTA.

