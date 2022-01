„Gladiatorul australian”: Russell Crowe, spectator la finala Australian Open: cum a reacționat după ce Barty a câștigat

Russell Crowe a asistat la finala Openului Australian, disputată de Ashleigh Barty și Danielle Collins. Faimosul actor neozeelandez a susținut-o pe cea mai bună jucătoare a lumii în prima finală pe care „Ash” Barty a jucat-o la Melbourne.

Cunoscut pentru rolurile jucate în „Gladiatorul,” „A Beautiful Mind,” sau „L.A. Confidential,” actorul în vârstă de 57 de ani s-a arătat emoționat de desfășurarea intensă a finalei Openului Australiei.

Crowe este atașat de Australia, țară în care și-a petrecut 10 ani din copilărie și în care s-a mutat permanent, la vârsta de 21 de ani.

La duelul dintre Ashleigh Barty și Danielle Collins a fost spectatoare și actrița Saoirse Ronan.

