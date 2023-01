„Nemuritorul” Andy Murray nu se dezminte. La 35 de ani și cu un șold metalic implantat în corp, multiplul campion de Grand Slam - număr 66 ATP - a reușit imposibilul și l-a învins pe Thanasi Kokkinakis după o luptă de 5 ore și 45 de minute, scor 4-6, 6-7 (4), 7-6 (5), 6-3, 7-5.

Doar finala Australian Open 2012, jucată în 5 ore și 53 de minute de Rafael Nadal și Novak Djokovic a fost mai lungă decât această partidă jucată în Grand Slam-ul de la antipozi. În turul următor, Murray îl va înfrunta pe Roberto Bautista Agut (34 de ani, 25 ATP) .

5h 08m - This is now the longest career match for Andy Murray (5 hours and 8 minutes): the previous longest was in Davis Cup 2016 against Juan Martin Del Potro (5 hours and 7 minutes - he lost 6-4 5-7 6-7 6-3 6-4). Hero.#AusOpen #australianopen2023 pic.twitter.com/62cfWEdpBJ