Daniil Medvedev (26 de ani, 1 ATP) a fost insultat de un fan-problemă la părăsirea turneului ATP Masters 1000 de la Montreal.

Învins de Nick Kyrgios în trei seturi, scor 7-6 (2), 4-6, 2-6, campionul en-titre al Openului American a ajuns într-o situație delicată în ce privește menținerea poziției unu în ierarhia mondială.

La ieșirea de pe teren, Medvedev a fost jignit de un suporter care aștepta să îl vadă de aproape. Acesta i-a transmis tenismenului rus: „Ești un ratat!”, moment în care Daniil Medvedev s-a oprit din mers și s-a întors către acesta, cerându-i explicații în mod direct.

„Sunt calm, sunt cel mai calm om,” le-a transmis Daniil Medvedev stewarzilor, în timp ce continua să se apropie de fanul care l-a deranjat.

„Nu contează dacă astfel de lucruri se întâmpla după un meci, în timpul unui turneu, pe stradă sau acasă. Când cineva râde de mine, voi replica. Nu voi lăsa pe nimeni să strige vorbe nasoale și să continui în drumul meu fără să am ceva de spus,” a comentat Daniil Medvedev pentru L'Equipe momentul mai rar întâlnit în lumea tenisului.

„Comportament dezgustător. Acesta este cel mai bun pe care îl avem în acest sport, fanii trebuie să arate puțin respect”, a transmis Nick Kyrgios, reacționând la imaginile publicate pe Twitter.

God, how awful can fans be when they chant ‘loser’ to a tennis player after a tough battle on the court ????????

Achieve something yourself in this life..

Having respect for another person is an important rule of a human being. pic.twitter.com/raFBQ8AXN7