„Comitetul Olimpic Internațional e în pat cu China!” Prim conflict între WTA și ATP, pe tema turneelor din China

Poziția adoptată de WTA în cazul Shuai Peng, anume suspendarea cu efect imediat a tuturor competițiilor organizate în China nu a fost întărită de conducătorii circuitului ATP.

„Cum să nu spui nimic în multe cuvinte,” a descris fostul lider mondial, Andy Roddick reacția oficială a președintelui ATP, Andrea Gaudenzi.

Între timp, China se opune ferm intențiilor WTA de a se retrage din China până la soluționarea cazului. „Ne opunem cu fermitate actelor de politizare a sportului,” a declarat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei chineze, Wang Wenbin, notează Telekom Sport.

Până în momentul de față, Steve Simon, capul WTA a cerut în repetate rânduri că este nevoie de dovezi verificabile care să ateste că Shuai Peng se află în siguranță și are libertatea de a vorbi și de a se exprima.

Bob Costas a afirmat într-o intervenție LIVE că reprezentanții Comitetului Olimpic Internațional se află în cârdășie cu statul chinez, întrucât Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing sunt la mai puțin de trei luni distanță.

În ultimele săptămâni, CIO a avut două conversații cu Shuai Peng, una dintre acestea fiind susținută de însuși președintele Thomas Bach. Din nefericire pentru șansele de soluționare a cazului, în aceste conversații Shuai Peng nu a fost întrebată despre siguranța sa, vorbindu-se astfel despre utilitatea discuțiilor, în contextul dat.

