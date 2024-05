„Asta sigur o să facă deliciul publicului” Sorana Cîrstea a dezvăluit dedesubturile meciului pierdut în fața Simonei Halep

Sorana Cîrstea a vorbit recent despre meciul jucat în compania Simonei Halep, în optimile turneului WTA 1000 de la Indian Wells 2022.

Dubla campioană de Grand Slam din România s-a impus atunci în minimum de seturi, scor 6-1, 6-4, iar acum scorul întâlnirilor directe dintre Halep și Cîrstea este egal, 2-2.

Sorana Cîrstea, despre episodul în care a stat spate în spate cu Simona Halep, în drumul spre teren: „Toți sportivii fac la fel.”

„Uite, să vă povestesc ceva. Asta sigur o să facă deliciul publicului. Că e cu Simona. Am jucat contra ei la Indian Wells, când m-a bătut.

Noi am plecat din vestiar, ne-am uitat la alta și ne-am zis „Baftă!, baftă!». Că sunt lucruri de bun-simț… În ziua respectivă ne-am văzut în vestiar, ne-am salutat «Bună, ce ai făcut? Unde ai fost aseară să mănânci?». A fost o conversație absolut normală.

Sorana Cîrstea disipă tensiunea percepută public între ea și Simona Halep

Ne-au chemat prin microfon să mergem la teren, ne-am dus la locurile noastre, ne-am urat «Baftă!, baftă!» și ne-am suit în mașinuța care ne-a dus la teren. Am stat spate în spate.

Ne-am dus, am jucat, m-a bătut, iar la fileu am felicitat-o. În vestiar totul a fost absolut normal. Iar apoi mi-a povestit antrenorul că s-a făcut mare «tam-tam» pe seama faptului că noi, pe drumul spre teren, am stat spate în spate și nu am avut nicio interacțiune. Dar ne duceam spre teren, ne concentram, toți sportivii fac la fel”, a declarat Sorana Cîrstea, într-o discuție avută cu jurnalistul Cătălin Oprișan în podcastul Vreau să știu.

