"Asta o să facă deliciul publicului, că e cu Simona!" Sorana Cîrstea, noi dezvăluiri despre relația cu Halep

Cîrstea a dezvăluit că în momentul de față relațiile dintre jucători sunt mult mai apropiate și chiar se leagă unele prietenii.

În ceea ce privește relația sa cu Simona Halep, despre care s-a spus că nu este una tocmai amicală, Sorana a ținut să puncteze faptul că lucrurile nu sunt în tocmai cum au apărut în spațiul public.

Cîrtea a susținut că are o relație OK cu Simona Halep: "Absolut! Sunt prietenii în tenis, chiar în vestiare. De când am intrat eu în tenis, de acum 15 ani, s-a schimbat atmosfera în bine. Lumea e mai prietenoasă, mai relaxată. Chiar există prietenii.

Sorana a vorbit despre relația cu Halep

Uite, să vă povestesc ceva. Asta sigur o să facă deliciul publicului. Că e cu Simona (n.r - Simona Halep). Am jucat contra ei la Indian Wells, când m-a bătut. Cred că acum trei ani. Noi am plecat din vestiar, ne-am uitat la alta și ne-am zis: 'Baftă, baftă'.

Că sunt lucruri de bun simț... În ziua respectivă ne-am văzut în vestiar, ne-am salutat 'Bună, ce ai făcut? Unde ai fost aseară să mănânci?'. A fost o conversație absolut normală.

Ne-au chemat prin microfon ca să mergem la teren, ne-am dus la locurile noastre, ne-am urat 'Baftă, baftă' și ne-am suit în mașinuța care ne-a dus la teren. Am stat spate în spate", a spus Sorana Cîrstea în cadrul podcastului Vreau să știu.

Sorana Cîrstea este în momentul de față cea mai bine clasata jucătoare de tenis din România, ocupând locul 30 în ierarhia WTA.