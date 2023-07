„Am plâns mult, dar acum sunt bine” Finalistul din 2021, Berrettini se va duela cu Alcaraz, în optimile Wimbledon

Finalist al ediției 2021 a turneului de la Wimbledon, Matteo Berrettini (27 de ani, 38 ATP) a ratat în ultima secundă participarea, anul trecut. Despitat pozitiv la un test COVID, tenismenul italian a fost nevoit să se retragă din competiție.

În 2023, după accidentărea pe care a acuzat-o la abdomen, Berrettini dezvăluie că s-a gândit inclusiv să nu joace în actuala ediție. Calificat în optimile de finală, unde se va duela cu numărul 1 ATP, Carlos Alcaraz, jucătorul din Italia se bucură că a luat decizia de a lupta, în ciuda lacunelor sale fizice.

„Pentru a juca un Grand Slam, trebuie să fii pregătit fizic, emoțional și mental, voința nu este suficientă. Mi s-a permis să decid: cu câteva zile înainte, credeam că nu sunt pregătit.

Apoi mi-am amintit câte evenimente am pierdut în ultimii ani și am decis că nu puteam pleca de aici fără să încerc.

După cum am spus pe teren, dacă cineva mi-ar fi spus acum câteva săptămâni că voi juca cinci zile consecutive la Wimbledon, aș fi semnat cu propriul meu sânge.

Am petrecut atât de multe zile în pat plângând. Am stat multe zile în pat gândindu-mă la turneele pe care le-am ratat, la accidentările pe care le-am avut, la tristețea pe care am simțit-o,” a dezvăluit Matteo Berrettini, la conferința de presă organizată după meciul cu Alexander Zverev, notează Tennis World Italia.

"I spent many days in my bed crying about not being able to play" ????

Matteo Berrettini is loving being back on the tennis court competing again ????#Wimbledon pic.twitter.com/kYTjFzbMTZ