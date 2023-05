Rafael Nadal (36 de ani, 14 ATP) a făcut o pauză de câteva minute, în ultimul antrenament efectuat pe teren. De 14 ori campion pe zgura pariziană, tenismenul din Manacor s-a ținut de genunchi și a lăsat de înțeles că resimte dureri care îl împiedică să se miște în cea mai liberă manieră cu putință.

Supravegheat de antrenorii Carlos Moya și Marc Lopez, Rafa Nadal i-a anunțat că va lua o pauză, după care a reluat antrenamentul cu o intensitate crescândă, dar treptat.

