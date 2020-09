Spaniolii, italienii si francezii recunosc superioritatea Simonei Halep: "Cand simte miros de sange, Simona nu se opreste din a accelera" 

Meritele Simonei Halep au fost recunoscute in presa internationala dupa victoria notabila din semifinalele turneului WTA de la Roma.

Simona Halep a fost laudata in presa internationala deopotriva de jurnalistii englezi, spanioli si italieni.

"Oboseala fostului lider mondial (n.r. - Muguruza) a fost evidenta, deoarece a incercat sa scurteze punctele cu veniri repetate la fileu. Cele doua jucatoare s-au simtit, in general, mai confortabil sa returneze decat sa serveasca. Simona este o jucatoare de tenis nemiloasa, daca simte sange nu se opreste din a accelera. A impus un ritm pe care adversara ei nu l-ar fi putut tine niciodata," au scris jurnalistii Marca.

"Simona Halep o epuizeaza pe Garbine Muguruza si merge in finala", a titrat L'Equipe. "In ciuda unei sperieturi mari in setul al treilea, Simona Halep a invins-o pe Garbine Muguruza (6-3, 4-6, 6-4) in semifinalele turneului de la Roma. Dominanta in mare masura in prima ora de joc impotriva unei adversare cu dificultati mari in ceea ce priveste serviciul ei, numarul 2 mondial parea sa se grabeasca spre finala. Dar la 6-3, 4-2, s-a tensionat brusc, in timp ce Muguruza s-a relaxat in sfarsit. Spaniola a profitat de ocazie pentru a castiga patru game-uri consecutive si pentru a egala la seturi. Halep si-a reluat apoi marsul inainte pentru a conduce cu 5-1 in setul al treilea. Bratul ei a inceput sa tremure din nou, Muguruza a revenit la 5-4, a avut serviciul, dar romanca si-a aratat calitatile ei la retur (noua break-uri reusite) pentru a-si oferi a treia finala la Roma", au mai adaugat ziaristii publicatiei franceze.

"Picioarele si perseverenta Simonei au avut castig de cauza, in cele din urma"



"Simona a dispus de Garbine Muguruza intr-un duel agonizant pentru a se califica in finala turneului de la Roma. Jucatoarea din Romania a fost cat pe ce sa risipeasca un avantaj de 5-1 in ultimul set, dar un game slab pe propriul serviciu a rezultat in a-i facilita munca. A fost o partida in care spanioloaica a scapat de multe ori din situatii dificile, dar picioarele si perseverenta Simonei au avut castig de cauza, in cele din urma," au scris spaniolii de la Punto de Break.

"Nu a fost cea mai buna versione a romancei, dar maine va avea ocazia importanta de a-si adjudeca primul titlu la Roma, turneul la care a participat pentru prima oara la un nivel inalt in 2013 si in cadrul caruia s-a simtit mereu bine," au scris italienii de la Ok Tennis.

Reactia Garbinei Muguruza dupa infrangerea cu Simona Halep in semifinala de la Roma



"Corpul meu s-a simtit asa si-asa inca de dimineata. Astazi a trebuit sa alerg, ca de obicei, iar la inceputul meciului am simtit o durere la nivelul coapsei stangi. A trebuit sa regandesc tot meciul deoarece stiam ca trebuie sa fiu inteligenta intr-un asemenea meci, cu o asa adversara. Desigur ca am vrut sa cuceresc titlul, dar am jucat meciuri bune impotriva unor adversare foarte puternice, asa ca voi lua doar partile pozitive din aceasta saptamana," a declarat Garbine Muguruza dupa infrangerea suferita in fata Simonei Halep in semifinalele WTA Roma 2020.

"Consider ca mi-am atins obiectivul aici la Roma. Voiam sa joc multe meciuri cu adversare puternice si sa-mi regasesc deprinderile. Acum va trebui sa am grija de corpul meu, pentru ca sunt alte batalii care ma asteapta," a adaugat Muguruza, care a cerut interventia medicului la finalul primului set.