WIMBLEDON 2019: Serena Williams si-a dezvaluit secretul: "Fara tehnologie medicala nu eram aici!" Ce sportiv a inspirat-o

La 37 de ani, Serena Williams joaca o noua finala la Wimbledon, a 11-a din cariera, contra Simonei Halep.

Serena Williams nu-si arata varsta si reuseste sa impresioneze la 37 de ani! Fosta lidera mondiala a revenit dupa ce a nascut, insa nu a mai reusit sa castige un turneu Grand Slam. A fost aproape anul trecut chiar la Wimbledon, cand a pierdut finala cu Kerber.

Anul acesta, Serena Williams anunta ca se simte mai bine si e pregatita sa o invinga pe Simona Halep. Romanca e la prima finala din cariera la Wimbledon si in cea mai buna forma din cariera pe iarba. Au curs laudele pentru ambele jucatoare, insa mai ales pentru Serena, care la 37 de ani reuseste sa isi domine in continuare adversarele intr-o maniera categorica. Inaintea finalei cu Simona Halep, americanca si-a dezvaluit secretele.



Serena Williams: Tehnologia medicala ma ajuta sa concurez la varsta asta!

Seena Williams spune ca e inspirata din revenirea lui Tiger Woods pentru a lupta in continuare pentru trofee si e convinsa ca progresul stiintei medicale ii mentine corpul in continuare tanar. Ea da si alte exemple de sportivi de varsta inaintata care concureaza la nivel ridicat.

"Asta e singurul motiv pentru care reusesc sa concurez. Daca aveam tehnologia asta acum 20 de ani, poate Michael Jordan ar juca in continuare baschet. Simt ca stim atat de multe despre corpurile noastre. Lucrurile sunt atat de diferite fata de inceputurile mele in circuit, mi-a prelungit cariera. Nu e vorba doar despre mine. Si Roger Federer, Tom Brady sau Peyton Manning simt ca pot sa joace o vesnicie. Sunt atat de multi sportivi care pot sa joace mai bine si mai mult timp, chiar daca unii dintre ei sunt trecuti bine de varsta de 30 de ani. Acei sportivi, Tiger Woods mai ales, ce a facut el la Masters, a fost in gandul meu. Acei sportivi ma inspira intr-un mod incredibil. Asta e un lucru care ma face sa merg mai departe", a spus Serena Williams la conferinta de presa.



Serena Williams a jucat si la dublu mixt cu Andy Murray

Serena Williams a jucat pana in fazele finale anul acesta la Wimbledon si la dublu mixt, acolo unde a facut pereche de lux cu Andy Murray. Americanca a fost ajutata de antrenamentul de la dublu. "V-am tot spus ca meciurile de la dublu ma vor ajuta. Chiar simt ca m-au ajutat, nu doar pentru azi sau acest eveniment, ci pe viitor in cariera mea", a spus Serena in fata jurnalistilor.



Serena Williams depre Simona Halep: Nu o poti subestima!

Inaintea finalei de la Wimbledon, Serena Williams spune ca adversara ei este impresionanta si e pregatita pentru un meci tare. "Sunt atat de multe lucruri impresionante la ea. Nu poti s-o subestimezi, e foarte puternica!", a spus Serena.

Finala Wimbledon dintre Simona Halep si Serena Williams e sambata, de la ora 16:00 live pe Sport.ro.