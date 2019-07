Simona Halep a invitat-o pe Kate Middleton la finala de la Wimbledon cu Serena Williams: "Sper sa ma sustina, o plac mult!" 

Simona Halep spera ca sotia printului William sa fie de partea ei la finala cu Serena Williams, deoarece Meghan Markle, sotia lui Harry o va sustine pe adversara ei.

Simona Halep joaca sambata prima finala de la Wimbledon din cariera, contra Serenei Williams, detinatoarea a sapte trofee pe iarba londoneza. Se anunta invazie de vedete ca in fiecare an la finala de la Wimbledon. Intre ele si ducesa de Saussex, Meghan Markle, prietena buna a Serenei Williams.

Intrebata ce membra a familiei regale spera s-o sustina, Simona Halep a raspuns. "Kate Middleton. O plac foarte mult. E foarte special sa poti sa joci finala la Wimbledon, e incredibil" a spus Simona Halep la conferinta de presa.

Kate Middleton este maritata cu baiatul cel mare al printului Charles, William. Fratele mic, Harry, e casatorit cu Meghan Markle, fosta actrita la Hollywood. Familia regala britanica are o loja rezervata la Wimbledon, iar Meghan Markle a atras atentia la semifinala de ieri a Serenei Williams, cand un barbat a fost oprit sa faca poza cu ducesa de Saussex, aceasta fiind rugamintea ei catre organizatori.

Cele doua ducese, Kate si Meghan au confirmat ca vor veni impreuna sambata la finala feminina de la Wimbledon, asa cum au facut si anul trecut.



Simona Halep nu se teme de Serena Williams!



Simona Halep a jucat semifinala la Wimbledon in urma cu 5 ani, cea mai buna performanta pe iarba pana acum, insa intre timp a devenit numarul 1 WTA si a jucat mai multe finale Grand Slam. E a cincea finala de Mare Slem din cariera Simonei Halep!

"Am invatat foarte multe, stiu acum ca am o sansa sa o inving pe Serena Williams", a spus Simona Halep. Americanca are 9-2 la intalnirile directe.

Finala Wimbledon dintre Simona Halep si Serena Williams este sambata de la ora 16:00 pe Sport.ro.