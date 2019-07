"Am o oftica pe Serena! Imi doresc mai mult sa o bata pe ea decat sa castige Wimbledon!" Becali abia asteapta finala Simonei Halep

Gigi Becali a dezvaluit ca a urmarit parcursul Simonei Halep de la Wimbledon si se va ruga pentru victoria ei in marea finala.

Gigi Becali a dezvaluit ca trai cu sufletul la gura finala Wimbledon de sambata, ora 16.00. Becali isi doreste enorm ca Simona Halep sa o invinga pe Serena Williams.

"De la inceput pana la final, mai mult ma concentrez la rugaciune decat la jocul ei. Eu stii ce am zis cu Simona? Ma uitam la ea din puscarie, ma rugam cu lacrimi pentru ea, mai ales acolo ca esti mai sentimentalist. Imi parea rau de ea ca nu reusea, nu ajungea in finala, apoi n-o castiga.



Asa de rau imi parea rau de ea. Si am zis: Domnule, da-i o finala sa o castige si sa o bata pe Serena. Nici nu ma mai uit la ea dupa aia. Ce imi doresc eu e sa o bata pe Serena o data, dar sa o bata mar. Asta e scopul meu pentru Simona. A luat Roland Garros, sa ia Wimbledonul si sa o bata pe Serena.

Mai mult ma intereseaza sa o bata pe Serena, decat Wimbledon. Cum am vazut-o batuta pe Serena, ma inchin si gata, Domnule, nu ma mai uit la Simona. Nu ma mai intereseaza. Am o oftica pe Serena cand vedeam ca o bate asa usor pe Simona, cand o vedeam asa neputincioasa muream de oftica. (Serena) Vreau sa fie batuta mar" a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.