SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS: Avertismentul lui Darren Cahill: "Nu ma asteptam la asa ceva din partea ei" 

Darren Cahill e alaturi de Simona Halep la finala Wimbledon cu Serena Williams.

Simona Halep s-a calificat in premiera in finala de la Wimbledon, acolo unde se va duela cu Serena Williams. Americanca a in revenire de forma dupa ce a nascut si conduce cu 9-2 la intalnirile directe cu jucatoarea din Romania. Si Simona e in forma vietii pe iarba si e pregatita sa castige un nou Grand Slam. Darren Cahill nu o mai antreneaza, insa este alaturi de ea la Londra in calitate de analist ESPN. Australianul a facut analiza finalei.



Darren Cahill: Simona Halep a facut cel mai bun meci din cariera pe iarba!

Simona Halep a castigat impresionant cu Elina Svitolina in semifinala, 6-1; 6-3, iar Cahill a remarcat schimbarile din jocul ei.

"E cel mai bun meci pe iarba facut de Simona in intreaga ei cariera. A trecut de primele game-uri, care au fost extrem de echilibrate, iar apoi si-a continuat forma grozava. A folosit drop shot-ul, a venit la fileu, a servit bine, iar forehandul si backhandul au functionat perfect", a spus Darren Cahill intr-o interventie la ESPN.



Darren Cahill, despre finala Wimbledon cu Serena Williams: Nu ma asteptam sa joace asa!

Darren Cahill a remarcat si jocul bun facut de Serena Williams in semifinala cu Barbora Strycova, care a avut mai multe plaunuri de bataie, insa a esuat cu toate.



"Nu trebuie sa te uiti ca Serena a pierdut ultimele finale jucate, ci la cum a jucat in semifinala. Barbora Strycova a avut planul A, planul B si planul C, insa nimic n-a functionat. Serena a jucat incredibil de bine, nu ma asteptam la acest nivel din partea ei. Dar n-a jucat bine doar in semifinala, ci inca din prima runda", a adaugat australianul.

Finala Wimbledon dintre Simona Halep si Serena Williams e sambata, de la ora 16:00 live pe Sport.ro.