Mesajul dat de una dintre adversarele Simonei Halep de la Roland Garros: "Ma bucur ca te-am ajutat!" WTA i-a raspuns imediat

Simona Halep a castigat turneul de la Roland Garros, fiind a doua romanca triumfatoare in turneul de la Paris dupa Virginia Ruzici in 1978. Simona Halep este doar a 4-a jucatoare care castiga un Grand Slam dupa ce pierduse cel putin 3 finale inainte si a 6-a jucatoare care cucereste trofeul si la junioare, si la senioare.

Parcursul formidabil al Simonei a inceput la Roland Garros cu un meci extrem de dificil - americanca Alison Riske a facut-o sa sufere pe Simona in primul tur, reusind sa castige primul set cu 6-2. Simona si-a revenit apoi si s-a calificat in turul 2 cu un dublu 6-1.

Dupa finala, Alison Riske a postat un mesaj amuzant de felicitari pentru Simona: "Sunt onorata ca am avut un mic in rol in a o ajuta pe Simona sa castige primul ei Grand Slam. Serios insa, o treaba incredibila facuta de Simona si multe felicitari si lui Sloane" a scris Riske pe Twitter. Primul raspuns primit de aceasta? De la WTA Insider: "Ai ajutat-o sa fie in forma"!