"Vine tineretul din spate, care e un alt animal!" Ion Țiriac, întrebat despre șansele Simonei Halep în 'lumea nouă' din WTA

Ion Țiriac nu i-a fost manager Simonei Halep însă i-a tranmis mai mereu sfaturi care au ajutat-o în carieră. Constănțeanca a revenit în activitate după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne i-a redus suspendarea dictată de ITIA, iar la Miami dubla campioană de Grand Slam a început o nouă etapă din povestea ei în circuitul mondial.

Fost lider mondial, Simona Halep are parte acum de noi provocări în condițiile în care circuitul e înțesat de jucătoare noi, foarte tinere, cu reale calități. Miliardarul Ion Țiriac a vorbit despre înfruntările de care va avea parte Halep, fost lider mondial.

„Are moral, are tot ce vrei. Nu știu dacă mai are fizicul care s-o ducă... E mult mai dur acum decât acum un an și jumătate. Se schimbă tenisul pe zi ce trece. Vine tineretul din spate, care este alt animal. Este ceva ce n-ai mai văzut până acum.

Cu viteza de lovire, de execuție. Că poate să devină jucătoare în primele zece cred că da. Dar să câștige un Grand Slam mi-e greu să cred! Aș vrea să greșesc complet!”, a declarat Ion Țiriac, potrivit Gsp.

Organizatorii Mutua Madrid Open au anunţat, miercuri, că i-au acordat un wild card Simonei Halep, fost lider WTA care a revenit recent în circuit, după ce TAS i-a redus la nouă luni suspendarea. Alături de Halep, au primit wild carduri şi Caroline Wozniacki pe tabloul feminin şi Martin Landaluce şi Kei Nishikori pe tabloul masculin. Turneul de categorie WTA 1000 va avea loc în perioada 23 aprilie – 5 mai.

Halep, care va participa pentru a 12-a oară la Madrid, a fost finalistă de patru ori la Caja Magica. După ce a pierdut finala din 2014 cu Maria Sharapova, Halep a câștigat trofeul la Madrid în 2016 și 2017, ajungând din nou în ultimul act în 2019.