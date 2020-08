VIDEO | PIELE DE GAINA! "Mama! E Federer pe acoperis!" 

Roger Federer a facut cel mai frumos gest din lume pentru doua fete din Liguria care au devenit faimoase in timpul carantinei datorita unui videoclip in care jucau tenis de pe un acoperis pe altul.

Vittoria si Carola au aparut in toate publicatiile faimoase ale lumii odata cu acel clip si au oferit numeroase interviuri, dar nu se asteptau ca acesta sa fie oprit tocmai de sosirea lui Roger Federer pe unul dintre acoperisurile pe care au jucat.

Totul s-a petrecut fara ca Vittoria si Carola sa stie ce se intampla, intr-un peisaj feeric, caracteristic Liguriei, iar stupefactia de pe chipurile fetelor l-a facut pe Federer sa afirme ca a produce astfel de surprize este unul dintre cele mai placute lucruri pe care le-a experimentat in calitate de tenismen arhi-cunoscut.

Roger Federer a jucat cateva schimburi cu Vittoria si Carola - desigur, s-a intamplat ca unele mingi sa cada pe masinile parcate pe strada -, a luat pranzul alaturi de cele doua fete, iar la final a anuntat ca surprizele nu se incheie aici: elvetianul a aranjat impreuna cu Rafael Nadal ca Vittoria si Carola sa petreaca un stagiu la tabara de vara organizata de Academia de Tenis Rafa Nadal din Mallorca.

Incredible to see... again! One of the most spectacular and unusual tennis matches we have seen in a while. ???? Liguria, Italy ???????? @rogerfederer #TheRooftopMatch pic.twitter.com/a7FfCSkvr0