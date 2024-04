România se clatină! Înfrângeri dureroase pentru Ana Bogdan și Jaqueline Cristian, în prima zi a barajului cu Ucraina

Ana Bogdan (64 WTA) și Jaqueline Cristian (75 WTA) au pierdut meciurile din prima zi a play-off-ului decisiv cu Ucraina, care va stabili echipa calificată la turneul final al Cupei Billie Jean King.

În partida inaugurală, Ana Bogdan a adus României primul set în acest baraj, dar adversara sa, Lesia Tsurenko (42 WTA) a reușit o revenire incredibilă.

După o manșă întâi pierdută cu 6-3, ucraineanca Tsurenko s-a impus scor 6-2, 6-0, în seturile următoare.

A doua întâlnire din cadrul confruntării a fost câștigată de Elina Svitolina (18 WTA) în minimum de seturi, scor 6-3, 7-5.

A tale of 2 parts. Ana started the match great, taking a hard fought 1st set. But after that in the 2nd set Tsurenko raised her game and gave Ana a real fight. Ana wasnt able to match it and let the match get away from her. Lesia Tsurenko defeated Ana Bogdan 3-6, 6-2, 6-0. pic.twitter.com/67ArhDYIcE