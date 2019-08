Victorie incredibila pentru Ana Bogdan in turul 1 al calificarilor la US Open! Romania poate avea 7 jucatoare pe tabloul principal

Ana Bogdan, Gabriela Ruse si Irina Begu lupta pentru calificarea pe tabloul principal la US Open.

Ana Bogdan a debutat convingator la US Open 2019, invingand-o in doua seturi pe americanca Bethanie Mattek-Sands, scor 7-5, 7-5, dupa un meci lung, care s-a intins pe durata a doua ore si 12 minute.

Numar 147 WTA, Ana Bogdan s-a calificat astfel in turul al doilea al calificarilor de la Flushing Meadows, unde o va infrunta pe australianca Ellen Perez, numar 164 WTA. Cele doua s-au mai intalnit o singura data pana acum, in 2017 la Australian Open, cand Ana Bogdan s-a impus fara sa piarda set.

Bogdan, Begu si Ruse, in turul al doilea al calificarilor

Din nefericire, Irina Bara a cedat in fata experimentatei belgience, Kirsten Flipkens, scor 3-6, 4-6. Nici Jacqueline Cristian nu a acces in turul al doilea, fiind eliminata de Garcia-Perez, scor 1-2 la seturi.

Programul meciurilor romancelor din turul 2 al calificarilor

• 21 august, ora 18:00 – Irina Begu vs. Jana Cepelova (nr. 155 WTA, 0-3 H2H)

• 21 august, ora 19:30 – Gabriela Ruse vs. Jasmine Paolini (nr. 117 WTA, 0-0 H2H)

• 22 august, ora 18:00 – Ana Bogdan vs. Ellen Perez (nr. 164 WTA, 1-0 H2H)

US Open 2019 va incepe pe 26 august. Pana in acest moment, stim sigur ca Simona Halep, Monica Niculescu, Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu vor fi reprezentantele Romaniei pe tabloul de simplu al Openului American.