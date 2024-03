Mesaj de susținere pentru Simona Halep din partea unei foste mari jucătoare de tenis

După Boris Becker, și Chris Evert a reacționat după anunțarea verdictului în cazul Simonei Halep, mărturisind că era convinsă de nevinovăția ei.

"Fericită pentru ea! Mereu am crezut în nevinovăția ei", a scris fosta mare jucătoare de tenis pe contul de Twitter.

happy for her! always believed in her innocence! ????????????????