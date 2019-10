Veste buna pentru Tecau si Rojer! Cum arata clasamentul pentru Turneul Campionilor!

Tecau si Rojer ar putea obtine calificarea la turneul final ATP de la Londra.

Vesti bune pentru Horia Tecau si partenerul sau de dublu, Jean-Julien Rojer. Cei doi se afla pe locul 6 in clasamentul Cursei pentru Londra, ierarhia care anunta cele 8 perechi calificate la Turneul Campionilor din noiembrie.

Tecau si Rojer se situeaza pe a sasea pozitie, cu 2905 puncte, cu 445 de puncte in fata primei echipe care rateaza un loc titular in competitia londoneza, dublul format din Ivan Dodig si Filip Polasek.

Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au castigat Turneul Campionilor in 2015

Editia 2015 a Turneului Campionilor a fost cea mai frumoasa din istorie, din perspectiva Romaniei.

Finala probei de dublu a cuprins doi sportivi din tara noastra, anume Horia Tecau si Florin Mergea.

Cei doi, care au format la Rio 2016 echipa care a devenit vicecampioana olimpica au fost adversari in Arena O2, unde Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au castigat finala disputata impotriva dublului Florin Mergea – Rohan Bopanna, scor 6-4, 6-3.

Atunci, Tecau si Rojer deveneau prima echipa de dublu care castiga Turneul Campionilor fara sa piarda niciun set. Recordul ia in vedere perioada incepand cu anul 1986, momentul in care Turneul Campionilor a inceput sa isi desfasoare faza initiala competitionala in sistem de grupe.

Tecau si Rojer, 3 titluri majore impreuna

Parteneriatul lui Horia Tecau cu olandezul Jean-Julien Rojer a fost de succes, cei doi castigand impreuna turneul de la Wimbledon din 2015, competitia de la US Open din 2017, doua performante incadrate cronologic de victoria in Turneul Campionilor din 2015.