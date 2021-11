Va fi Djokovic iubit doar după retragere? Medvedev: „În 10 ani, oamenii își vor da seama. E peste tot pe Wikipedia.”

Numărul 2 ATP, Daniil Medvedev a fost învins de liderul istoric al tenisului masculin, Novak Djokovic, în finala turneului ATP Masters 1000 de la Paris. Partida s-a încheiat în trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-3 în defavoarea campionului de la US Open, care continuă să îl considere pe Novak Djokovic subestimat.

„Uneori, am impresia că nu e apreciat la fel de mult precum Federer sau Nadal. Peste 10 ani, când va fi deja retras, oamenii vor realiza că apare peste tot pe Wikipedia și că a fost un jucător incredibil. E același fenomen, care mi s-a întâmplat mie, în raport cu Pete Sampras. Nu l-am văzut jucând niciodată, dar am citit și am aflat că a fost incredibil,” a declarat Daniil Medvedev în cadrul ultimei conferințe de presă pe care a susținut-o la Paris în acest an, notează Marca.

Ultimul act al competiției de la Paris a fost primul meci văzut pe viu de copiii lui Novak Djokovic, Tara și Stefan. „E prima dată când copiii mei vin să vadă din tribune un meci de-ale mele. E un sentiment frumos, astăzi a fost o zi specială,” a punctat Novak Djokovic în discursul de campion ținut în ceremonia de premiere.

Titlul de la Paris a fost al cincilea trofeu cucerit de Novak Djokovic în acest an. 'Nole' s-a mai impus la Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și în turneul ATP de la Belgrad 2.

2021 va fi al șaptelea sezon pe care Novak Djokovic îl va încheia în postura de lider mondial. Reușita reprezintă un record absolut în istoria tenisului masculin.

What a day, what a week. Blessing after blessing. My loves????‍????‍???? both my children witnessing this moment. Crown for years of hard work. My amazing team. Fantastic matches. Many memories to take away. Grateful to bring home another tree in the woods to where this wolf sleeps ???????????? pic.twitter.com/j5T5TScHeZ