Oficial: Novak Djokovic e cel mai bun tenismen din istoria ATP! Recordul care nu va putea fi egalat cu secolele

La 34 de ani, Novak Djokovic va încheia al șaptelea sezon ca număr 1 ATP și îl va întrece pe americanul Pete Sampras în clasamentul all-time. Astfel, tenismenul din Serbia devine nu doar jucătorul cu cele mai multe săptămâni petrecute ca lider mondial, ci și cel care are cele mai multe sezoane încheiate în această postură.

Pentru a securiza performanța, Novak Djokovic a avut nevoie de o revenire spectaculoasă în semifinala competiției ATP Masters 1000 de la Paris, unde a trecut de polonezul Hubert Hurkacz, scor 6-0, 7-6 (5), după un prim set cedat, scor 3-6.



He's made history once again ????@DjokerNole clinches year-end No. 1 in the @FedEx ATP Rankings for a record-breaking seventh time! ???? pic.twitter.com/HaXhuVicoE