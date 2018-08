US OPEN 2018 | Serena si Venus Williams se intalnesc din nou pe teren! La ce ora se joaca Sorana Cirstea - Maria Sharapova! Programul zilei

Organizatorii turneului de la US Open 2018 au publicat programul zilei de joi, 30 august.

Astfel, partida Soranei Cirstea cu Maria Sharapova este programata a doua din sesiunea de seara pe cea mai mare arena a complexului de la Flushing Meadows, Arthur Ashe, si va incepe in jurul orei 4:00, ora Romaniei, in aceasta noapte, dupa meciul dintre Djokovic si Sandgren.

Cele doua s-au mai intalnit o data pana in prezent, in 2012, la Beijing, unde rusoaica s-a impus in minimul de seturi, cu un dublu 6-2. Cea mai buna prestatie a Soranei de la US Open dateaza din 2009, cand a ajuns pana in turul al treilea. Sorana Cirstea este singura sportiva din Romania ramasa in competitie la US Open pe tabloul de simplu feminin.

Un nou duel intre surorile Williams



Lumea sportului alb va avea parte de un nou duel al surorilor Williams in circuitul feminin de tenis.

Venus Williams, in varsta de 38 de ani, a castigat partida cu numarul 755 a carierei si a trecut in turul secund la US Open de sportiva din Italia, Camila Giorgi, locul 40 WTA, in minimul de seturi, scor 6-4, 7-5, la capatul unui meci de o ora si 52 de minute de joc.

Sora mai mare a familiei Williams isi va infrunta sora mai mica, pe Serena, in turul al trelea la Flushing Meadows, dupa ce americanca in varsta de 36 de ani a trecut de sportiva din Germania, Carina Witthoeft, scor 6-2, 6-2, la capatul unui meci de o ora si 8 minute de joc.

Duelul dintre surorile Williams va fi al 31-lea, Serena conducand detasat, 18-12. Partida va avea loc vineri la US Open, marcand un clasic in circuitul feminin de tenis.