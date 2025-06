„Luigi” Sinner, ușor favorit în finala Roland Garros 2025? Ce avantaj are în fața lui Alcaraz

Explicând motivul pentru care „i-a dat cu seen” colegului din circuitul ATP, Carlos Alcaraz - adică a ignorat mesajele primite din partea acestuia -, americanca a povestit următoarele:

„După turul patru la Wimbledon 2019, Alcaraz mi-a scris: 'hei, Coco, mă mai ții minte?'

Pentru că, după aceea am aflat, am câștigat Cupa Federației la Juniori în același an. Nu mai știam cine e, așa că nu i-am răspuns,” a dezvăluit Cori Gauff pentru Bleacher Report.

Gauff și-a amintit târziu că l-a ignorat pe Alcaraz

În 2022 însă, după ce spaniolul Carlos Alcaraz a triumfat la US Open, la doar nouăsprezece ani, Cori Gauff l-a felicitat.

Când și-a scris mesajul, și-a dat seama că nu îi răspunsese ibericului, la primele mesaje, adineauri amintite.

„M-am simțit prost că nu i-am răspuns atunci,” s-a destăinuit Gauff.

În 2025, turneul de la Roland Garros se poate încheia avându-i drept campioni ai probelor individuale pe Cori Gauff și Carlos Alcaraz.