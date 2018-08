Un nou turneu in programul Simonei Halep! Romanca a confirmat prezenta si e principala favorita

Simona Halep se afla acum in competitia de la Cincinnati. Romanca se pregateste pentru editia din acest an a US Open, insa nu se va opri nici dupa terminarea ultimului turneu de Grand Slam al anului.

Halep a confirmat prezenta la turneul de la Wuhan, competitie care se va desfasura in perioada 23-29 septembrie.

Simona este cap de lista la Wuhan, organizatorii publicand numele tuturor participantelor care au confirmat ca vor lua startul la aceasta competitie.

Romanca va fi cap de serie numarul 1 la turneul din China si nu va fi singura reprezentanta a tarii noastre acolo. Mihaela Buzarnescu este si ea printre participante.

19 dintre primele 20 de jucatoare ale lumii s-au inscris la Wuhan.

La editia din 2017, Simona Halep a fost eliminata inca din turul al doilea de Daria Kasatkina, cu scorul de 6-2, 6-1.

Our 2018 Singles Entry List is out! All of the Top 10, 19 of the Top 20 and a host of other huge names all coming to Wuhan ???????????????????????????????????????????????? #WTA pic.twitter.com/5s2VfmhYdk