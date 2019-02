Un nou scandal in lumea tenisului! Rebelul Kyrgios nu s-a putut abtine: "Asta a fost un gunoi!" Tenismena care l-a scos din minti pe australian

Nick Kyrgios a sarit in apararea iubitei lui.

Sportiva din Ucraina, Dayana Yastremska, locul 34 WTA, in varsta de doar 18 ani, s-a impus in finala probei de simplu de la Hua Hin, in Thailanda, dupa ce a invins-o pe Ajla Tomljanovic, locul 41 WTA.

Yastremska, desi victorioasa, a fost aspru criticata de Nick Kyrgios, iubitul Ajlei Tomljanovic, pentru un gest facut in setul trei, cand ucraineaca era condusa cu 5-2. Yastremska a apelat la interventia medicilor, sustinand ca intampina probleme medicale.

Arbitrul de scaun a chemat pe teren fizioterapeutul, insa Yastremska nu a reusit sa indice exact care este problema, astfel ca partida a fost intrerupta degeaba pentru mai bine de 6 minute. Vazand ce se intampla pe teren, Kyrgios a intervenit pe retelele de socializare, catalogand gestul ucrainencei drept “gunoi”, totul fiind de fapt o incercare dusa la final cu succes de a-si scoate adversara din ritm. "Acest time-out medical a fost un gunoi!", a scris Kygrios pe contul personal de Twitter.

In cele din urma, Yastremska s-a impus dupa doua ore si 25 de minute de joc, scor 6-2, 2-6, 7-6 (3).