ULTIMA ORA: un tenismen din top 10 ATP s-a retras din echipa Spaniei la Cupa Davis - de ce a luat aceasta decizie

Spania va juca restul meciurilor la Cupa Davis fara al doilea tenismen al echipei, Roberto Bautista Agut. Spaniolii se vor duela in sferturi cu echipa Argentinei.

Veste nefericita in echipa Spaniei: al doilea om in ordinea valorica, Roberto Bautista Agut (numar 9 ATP) a fost nevoit sa paraseasca lotul ibericilor pentru Cupa Davis 2019, intrucat starea de sanatate a tatalui sau, Joaquin Bautista s-a deteriorat semnificativ in ultimele ore.

Calificata deja in sferturile de finala ale competitiei, Spania va miza pentru restul partidelor pe Rafael Nadal, Feliciano López, Marcel Granollers and Pablo Carreno Busta. In aceste conditii, capitanul nejucator Sergi Bruguera se va baza pe Rafa Nadal (numar 1 ATP) si Pablo Carreno Busta (numar 27 ATP) pentru meciurile de simplu, urmand ca jucatorii trimisi in teren pentru proba de dublu sa difere in functie de gradul de oboseala al momentului.

Rafael Nadal, cu presiunea victoriei pe umeri la fiecare meci



Roberto Bautista Agut a jucat doua meciuri de simplu pentru Spania la Cupa Davis 2019, inregistrand o infrangere in fata rusului Andrey Rublev, scor 6-3, 3-6, 6-7 si o victorie impotriva croatului Nikola Mektic in doua seturi, scor 6-1, 6-3.

La aceasta editie a Cupei Davis, Spania a castigat pana acum ambele partide, 2-1 cu Rusia si 3-0 cu Croatia, iar echipele de dublu utilizate au fost Marcel Granollers / Feliciano Lopez si Rafael Nadal / Marcel Granollers. In sferturile de finala, Spania va intalni selectionata Argentinei, pentru care evolueaza Diego Schwartzman (numar 14 ATP), Guido Pella (numar 25 ATP), Leonardo Mayer (numar 92 ATP) si Maximo Gonzalez.

Anul 2019, cel mai bun al carierei pentru Roberto Bautista Agut



Cunoscut ca unul dintre cei mai tenace tenismeni din lume si ca un jucator reprezentativ pentru scoala spaniola de tenis, Roberto Bautista Agut a realizat doua performante extraordinare in cursul sezonului actual, impunandu-se intai la Doha si reusind in al doilea rand sa intre pentru prima oara in cariera in top 10 ATP. Bautista Agut s-a calificat in acest sezon pana in faza semifinalelor la Wimbledon si a sferturilor la Australian Open.

Roberto Bautista Agut a ratat de putin calificarea la Turneul Campionilor, dar pozitia pe care se afla in prezent, locul 9, ii va conferi o multitudine de trageri la sorti favorabile in sezonul urmator, inclusiv la turneele de Grand Slam. Bautista Agut a bifat un palmares pozitiv in 2019, cu 41 de victorii si 22 de esecuri.