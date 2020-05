Propunere HALUCINANTA sustinuta de un cunoscut sportiv! Fostul lider ATP cere pedeapsa capitala pentru cine nu respecta carantina: "Impuscati-i mortal!"

Un fost lider mondial al tenisului masculin aplauda masura ceruta de presedintele filipinez, Rodrigo Duterte.

Marcelo Rios este fostul numar 1 mondial din tenisul masculin si a fost intotdeauna cunoscut pentru caracterul sau aparte si pentru problemele si controversele in care a fost implicat.

Chilianul a venit cu o noua declaratie socanta, care sustine teoria presedintelui din Filipine, Rodrigo Duterte, care a spus ca cine nu respecta regulile de carantina trebuie impuscat.

"Nu stiu ce fel de guvernare are aceasta tara, dar este vorba de uciderea oamenilor care nu respecta (n. r. carantina). Este clar ca prin aceasta metoda nu se mai gaseste niciunul sa faca pe desteptul. Este parerea mea personala, dar atunci cand lucrurile scapa de sub control trebuie o mana de fier", a scris Marcelo Rios pe constul de Instagram.

"Nu am nicio indoiala. Ordinele mele sunt pentru politie si armata, daca exista probleme sau apare o stituatie in care oamenii se cearta si viata fortelor de ordine este in pericol, trageti pentru a ucide. Mort. Daca imi faci probleme, te bag in mormant", declara presedintele din Filipine in aprilie.