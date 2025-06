EURO U21 se vede pe VOYO, la Pro TV și la Pro Arena



Micii tricolori au avut meciul în mâini, doar că ibericii au profitat pe final de eliminarea lui Vladislav Blănuță și au întors soarta partidei cu două goluri rapide, în minutele 85 și 88.



Mircea Lucescu nu s-a abținut după România - Spania: ”Absolut inutil!” + Mesaj dur pentru arbitru



Mircea Lucescu, selecționerul primei reprezentative, a fost prezent la confruntarea micilor tricolori cu Spania U21 și a sugerat că ”centralul” Sander van der Eijk a arbitrat într-o manieră tendențioasă.



Cât despre faultul lui Vladislav Blănuță din minutul 84, care a dus și la eliminarea fotbalistului, Lucescu a spus că a fost inutil, dar a explicat că micii tricolori au fost acaparați de starea emoțională la meci și nu au putut fi raționali.



”Il Luce” a mărturisit însă că e mândru de ce a realizat selecționata lui Daniel Pancu la acest turneu.



”Păcat de rezultat. Am cedat prea ușor. Era normal să scadă concentrarea. Se pot face greșeli. Putea fie și 2-0 la un moment dat și cred că ar fi reflectat ceea ce a fost în teren. Ei au atacat tot timpul, noi ne-am apărat. Schimbările au dereglat puțin sistemul defensiv și au făcut ca teama de rezultat să îi facă pe jucătorii noștri să respingă mingi.



Eu tot vorbesc de starea emoțională, dar nu trebuie să primeze. Trebuie să primeze rațiunea, liniștea, siguranța. Când joci așa cum s-a întâmplat cu Blănuță, un fault absolut inutil. A fost starea lui emoțională. Ei trebuie să înțeleagă că fotbalul nostru crește.



Nu mai putem să ne permitem să intrăm pe teren într-o stare de inferioritate să considerăm că adversarul e mai bun ca noi.



Arbitrajul? Ca meciul de la Bosnia. Nu știu ce au olandezii cu noi. Ne-au furat și tezaurul. Îmi pare rău că trebuie să spun așa ceva, dar atât de evident a fost modul în care s-au interpretat fazele încât nu poți să nu te superi, ca suporter. Comentariul meu e ca suporter, nu ca oficial.



(n.r. Atât s-a putut?) Nu! Putea fi 2-0. Am avut șutul lui Grameni, nu înțeleg cum a tras așa! Starea emoțională l-a făcut să se precipite. Păcat.



Era un moment important pentru această generație. Care termină cu această competiție și după se împrăștie. Câțiva o să ajungă și la echipa națională.



În orice caz, felicitări pentru băieți! Pentru modul în care s-au prezentat cu Italia și Spania. Nu ne-au fost cu nimic superiori. Am jucat de la egal la egal, ceea ce demonstrează că fotbalul românesc are potență, are viitor!”, a spus Mircea Lucescu.

Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 19:00, la Bratislava, capitala Slovaciei, pe stadionul ”Tehelne pole”. La capătul celor 90 de minute, selecționata lui Daniel Pancu a pierdut confruntarea cu 1-0 și a rămas fără punct înregistrat în Grupa A de la EURO U21.