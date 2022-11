Reprezentativa Statelor Unite ale Americii va întâlni echipa națională a Angliei, în meciul zilei de vineri, 25 noiembrie, la Cupa Mondială, în încercarea de a câștiga punctele care ar putea să o propulseze înspre optimile de finală ale competiției găzduite din Qatar.

Americancele care au rescris istoria tenisului feminin, Serena și Venus Williams au fost readuse sub lumina reflectoarelor de oficialii Cupei Billie Jean King, care au împrospătat memoria fanilor tenisului.

Aceștia le-au adus aminte de ședința foto efectuată de acestea cu mulți ani în urmă, în care cele două surori Williams au purtat tricourile echipei Angliei, pe vremea când David Beckham era un pilon principal al britanicilor.

Între timp, Serena Williams a oferit indicii pe rețelele de socializare potrivit cărora și-ar dori revenirea în tenisul mondial, acuzând o stare de plictiseală, după retragere.

Williams World Cup Fever ????????????????????????????????????????@Venuseswilliams and @serenawilliams pitching for a @Lionesses call up?#BJKCup | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/aIhjPfwtVS