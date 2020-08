Surorile Williams, ca vinul | Au 78 de ani impreuna, dar nu se gandesc la retragere: diseara joaca meciul direct cu numarul 31

La 38, respectiv 40 de ani, Serena si Venus Williams se intalnesc in optimile unui turneu WTA.

Serena si Venus Williams se vor duela in aceasta seara pentru un loc in sferturile de finala ale competitiei WTA din Lexington. Surorile Williams au cumulat 78 de ani, dar tin in continuare ridicate standardele circuitului feminin.

In 16-imi, Venus (67 WTA) i-a administrat un esec dur Victoriei Azarenka (58 WTA), de care a trecut lasandu-i doar 5 game-uri, intr-o partida incheiata 6-3, 6-2, in vreme ce Serena Williams (9 WTA) a castigat cu revenire in fata Bernardei Pera (60 WTA), scor 4-6, 6-4, 6-1 dupa 2 ore si 17 minute de joc.

Serena o conduce pe Venus cu 18-12 la meciurile directe

Serena si Venus Williams s-au intalnit direct in noua finale de turneu de mare slem, capitol la care Serena o conduce pe Venus cu 7-2. Iata mai jos istoricul desfasurat al finalelor de Grand Slam jucate de surorile Williams.

2001 - US Open, Venus 6–2, 6–4

2002 - Roland Garros, Serena 7–5, 6–3

2002 - Wimbledon, Serena 7–6(7–4), 6–3

2002 - US Open, Serena 6–4, 6–3

2003 - Australian Open, Serena 7–6(7–4), 3–6, 6–4

2003 - Wimbledon, Serena 4–6, 6–4, 6–2

2008 - Wimbledon, Venus 7–5, 6–4

2009 - Wimbledon, Serena 7–6(7–3), 6–2

2017 - Australian Open, Serena 6–4, 6–4

Episodul 31 al rivalitatii dintre Serena si Venus Williams va incepe azi, nu mai devreme de ora 19:30, ora Romaniei.