Spre deosebire de Simona Halep, a avut noroc! Cum a scăpat „Miki” Buzărnescu de un test anti-doping pozitiv

Contaminată, dar nu dopată. Așa a fost găsită Mihaela Buzărnescu după turneul WTA de la Guadalajara, jucat în martie 2021.

Buzărnescu părăsea acea competiție după faza optimilor de finală, în urma unei înfrângeri cu Marie Bouzkova, iar o contaminare prin consum de carne de pui ar fi putut să îi creeze probleme în fața Agenției Mondiale Anti-Doping.

Mihaela Buzărnescu a scăpat de suspendare pentru dopaj

Din fericire, mai multe jucătoare au fost contaminate cu aceeași substanță, regăsită în probele de carne de pui, prin urmare urmărirea pentru dopaj a fost încetată.

„O singură dată mi s-a întâmplat să-mi iasă o testare pozitivă, într-o cantitate mică. Eram în Mexic, la un turneu WTA. Acolo, carnea de pui era contaminată, trebuia să avem grijă la ce mâncăm, era scris asta peste tot.

Fiind după pandemie, noi în perioada acelui turneu nu aveam voie să ieșim din hotel, iar mâncarea era susținută de organizatori, nonstop, mâncam la hotel sau la bază.

Peripeții în Mexic cu contaminarea: „A fost din cauza cărnii de pui pe care o primisem la concurs.”

Am fost testată și, când am plecat la alt turneu, mi-a venit rezultatul. A fost pozitiv. A trebuit să completez mai multe hârtii, în care să spun tot ce am mâncat în fiecare zi, unde, cantitățile pe care mi le aminteam.

Au făcut cercetări după și s-a dovedit că era din cauza cărnii de pui pe care o primisem la concurs. Astfel, a fost totul anulat.



În rest, nu m-am temut niciodată la testări pentru că știam că nu aveam ce să iau care să mă expună la testări”, a declarat Mihaela Buzărnescu pentru GSP.

Spre deosebire de Mihaela Buzărnescu, Simona Halep a primit nouă luni de suspendare pentru contaminarea cu Roxadustat pentru care a fost depistată la US Open 2022.