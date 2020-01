"Sotia mea e aici cu mine, deci trebuie sa am grija" | Ce a putut sa spuna Rafael Nadal la Melbourne a devenit VIRAL pe internet 

Peste 14.000 de spectatori s-au amuzat de gluma facuta de Rafa Nadal in interviul luat de Jim Courier.

Rafael Nadal a facut intreaga Arena Rod Laver sa rada dupa primul tur castigat la Australian Open.

Spaniolul a fost intrebat la interviul pe teren sustinut de Jim Courier care a fost cel mai bun lucru care i s-a intamplat in 2019, avand in vedere ca a castigat numeroase titluri importante, printre care Roland Garros, US Open si Cupa Davis.

Rafa Nadal: "Trebuie sa am grija la ce spun, pentru ca sotia mea e aici."



Numarul 1 ATP a raspuns elegant, spunand: "Nunta a fost cel mai bun moment. Sotia mea e aici, trebuie sa am grija la ce spun. Sincer sa fiu, a fost un an special. Am avut cateva momente mai slabe, cu probleme fizice, dar dupa primele trei luni am inceput sa ma simt mai bine si s-a terminat ca un an de neuitat," a spus Rafael Nadal.

Nadal va juca in turul al doilea la Melbourne impotriva argentinianului Federico Delbonis, numar 76 ATP, pe care l-a invins in toate cele trei intalniri directe de pana acum.