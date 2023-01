Moment bizar în primul set jucat de Rafael Nadal (36 de ani, 2 ATP) la Australian Open 2023. Campionul en-titre nu și-a mai găsit racheta pe care o lăsase pe banca sa de odihnă, după ce copilul de mingi a dus racheta greșită pentru a fi racordată.

„Am nevoie de rachetă,” i-a comunicat Rafael Nadal arbitrului de scaun, după care s-a dus înspre loja sa și i-a anunțat pe membrii staff-ului: „Copilul de mingi mi-a luat racheta!”, a spus Nadal, amuzat de situație.

"The ballboy took my racquet" ????

A definite first for Rafa!#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/T4xqN4ZLBd