Nadal i-a dat replica lui Zverev, după ce germanul i-a programat retragerea la Roland Garros 2023

Principal cap de serie în ediția 2023 a Openului Australian, Rafael Nadal i-a răspuns rivalului Alexander Zverev, care i-a pronosticat retragerea din tenis pentru primăvara acestui an, după încheierea turneului de la Roland Garros.

Tenismenul din Manacor a precizat, din nou, că nu se gândește la retragere și că va lupta cu toate resursele disponibile pentru a avea un an măreț în tenisul mondial.

Rafael Nadal: „Am o relație foarte bună cu Zverev, dar nu îndeajuns de bună încât să îi dezvălui momentul retragerii.”

„Nu știu ce se va întâmpla peste șase luni. Am o relație foarte bună cu Zverev, dar nu suficient de bună încât să îi dezvălui așa ceva lui. Realitatea e că sunt aici să joc tenis, încerc să am parte de un sezon 2023 grozav și să lupt pentru tot ce am luptat de-a lungul carierei mele. Nu mă gândesc la retragere,” a menționat Rafael Nadal, potrivit IndianExpress, în replică pentru tenismenul german, în conferința de presă antemergătoare începutului Australian Open 2023.

„Rafael Nadal se va retrage, din păcate, la Roland Garros. Nu îi doresc asta, dar cred că va avea un turneu grozav, poate că îl va câștiga, după care își va lua rămas-bun,” a spus Alexander Zverev pentru Eurosport, în urmă cu 48 de ore.

Rafael Nadal va juca în prima zi a turneului, luni, 16 ianuarie, după ora 05:30, în Arena Rod Laver. Adversarul său va fi britanicul Jack Draper (21 de ani, 40 ATP), debutant în turneul de mare șlem de la antipozi.