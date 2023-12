Sorana Cîrstea și Taylor Fritz au făcut echipă în evenimentul neoficial World Tennis League.

Număr 26 mondial în circuitul feminin, sportiva din țara noastră a jucat alături de al zecelea tenismen al planetei împotriva Paulei Badosa și a sud-africanului Lloyd Harris.

One of the other nice parts of Sorana Cirstea playing right now, is we get a peak at the upcoming New Balance kit for the Australian swing. I really like the red, looks great. pic.twitter.com/ysaamo7hLn