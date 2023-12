Sorana Cîrstea (33 de ani, 26 WTA) se află într-o situație bizară, creată de noul regulament al circuitului WTA.

În urma schimbărilor serioase apărute în calendarul tenisului feminin pentru anul 2024, care presupune organizarea mai multor turnee de calibru WTA 500, oficialii circuitului de elită au decis să introducă noi condiții de participare.

Jucătoarele de top 30 WTA nu mai pot alege la ce turneu să joace, deși calendarul le oferă mai multe opțiuni

Atunci când, în aceeași săptămână, WTA propune un turneu WTA 500 și o competiție WTA 250 - cum va fi cazul în 5-11 februarie, când Transylvania Open va avea concurență din partea întrecerii de 500 de puncte de la Abu Dhabi -, jucătoarele din top 30 WTA sunt obligate să participe la turneul de calibru mai înalt.

Sub noile legi impuse de WTA, Sorana Cîrstea nu ar avea drept de joc la Transylvania Open 2024, dacă nu ar fi ajutată de alineatul potrivit căruia aceste jucătoare din top treizeci mondial pot folosi două scutiri per an prin care își pot dizolva temporar această obligație și pot, în consecință, să aleagă să joace în turneul de categorie inferioară.

Sorana Cîrstea va avea drept de joc la Transylvania Open 2024, dar ar putea prefera turneul WTA 500 de la Abu Dhabi

În plus, Sorana Cîrstea ar putea participa la Cluj-Napoca și datorită scutirii de naționalitate; pentru a spori nivelul de spectaculozitate ale turneelor, circuitul WTA nu impune interdicția menționată mai sus nici în cazul jucătoarelor care vor să participe la turnee organizate în propria țară.

Lista jucătoarelor înscrise la Transylvania Open 2024 nu a fost deschisă momentan, dar rămâne de văzut dacă Sorana Cîrstea va lupta pentru mai multe puncte și pentru premiile financiare mai generoase din Orient sau va alege Clujul pentru a-și răzbuna eșecul suferit în primul tur, în fața Evei Lys, în ediția 2023 a competiției din Transilvania.

