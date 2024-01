Sorana Cîrstea (26 WTA) a fost învinsă de Jelena Ostapenko (12 WTA), scor 2-6, 6-2, 6-4, în primul tur al competiției WTA 500 de la Adelaide.

După ce a reușit două break-uri în primul set, fără să își piardă vreodată serva, Sorana Cîrstea i-a permis letonei aceeași performanță, în oglindă, în setul secund. Manșa decisivă a adus cinci break-uri, dintre care trei de partea fostei campioane a turneului de la Roland Garros.

