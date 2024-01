Sorana Cîrstea (33 de ani, 26 WTA) a pierdut primul meci oficial jucat în sezonul 2024, în circuitul WTA.

Sportiva din Târgoviște s-a înclinat în fața cehoaicei de numai 19 ani, Linda Noskova, scor 6-4, 4-6, 6-4, după 2 ore și 22 de minute de joc, în cadrul turului secund al turneului WTA 500 de la Brisbane, Australia.

Eșecul nu o afectează momentan pe Sorana Cîrstea în clasamentul WTA. Sportiva din țara noastră va mai avea o șansă de încălzire înaintea Openului Australiei săptămâna viitoare, în cadrul turneului WTA 500 de la Adelaide.

În 2017 și în 2022, Sorana Cîrstea a reușit cele mai bune rezultate ale carierei la Melbourne, calificându-se în faza optimilor de finală ale competiției majore.

This was a very close match with both fighting back when down big. Sori did a great job fighting back after losing a close 1st set. She did her best in the 3rd by wining important games to keep it close but wasnt enough. Linda Noskova defeated Sorana Cirstea 6-4, 4-6, 6-4. pic.twitter.com/74nDYde9zl