Jelena Ostapenko (12 WTA) a fost învinsă de Victoria Azarenka (23 WTA), scor 6-3, 3-6, 7-5, în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane, Australia.

Fosta câștigătoare a turneului de la Roland Garros a cedat nervos în setul decisiv, în care a avut o ieșire nesportivă la adresa arbitrului de scaun.

Jelena Ostapenko is not happy with the umpire in her match against Azarenka:

“I never want you at my match again. You will never be at my match. You ruin my matches.” pic.twitter.com/7ns1h6rR7F