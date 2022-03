Sorana Cîrstea, autoritară la WTA Lyon. Calificare en-fanfare pentru tricoloră în sferturile turneului

Sorana Cîrstea, locul 30 WTA şi cap de serie numărul 2, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Lyon.

Cîrstea a întrecut-o, miercuri, în turul al doilea, cu scorul de 6-3, 7-5, pe elveţianca Stefanie Voegele, locul 144 mondial, venită din calificări, după un meci care a durat o oră şi 32 de minute.

Sorana Cirstea is the last Romanian in Singles left playing this week. She looked in top form in her R1 match, and hopefully she can keep it up today. She takes the court now for her R2 match against Stefanie Voegele.#O6SML22 pic.twitter.com/hPNBpefBc2