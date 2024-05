Roland Garros 2024 | Ion Țiriac, prezent la meciul-maraton pierdut de Sorana Cîrstea în primul tur

Sorana Cîrstea - Anna Blinkova era unul din duelurile extrem de puternice programat în turul întâi la Roland Garros 2024, iar calculele hârtiei au fost confirmate pe teren.

Număr 30 WTA, Sorana Cîrstea a luptat două ore și opt minute împotriva ocupantei locului 55 al ierarhiei mondiale, până ce arbitrul de scaun a decis întreruperea jocului, din cauza ploii.

Partida a fost oprită la scorul de scor 6-3, 3-6, 5-5. Momentul a fost urmat de un game câștigat la zero de Sorana Cîrstea, dar Anna Blinkova a replicat la rândul său cu un hold la treizeci, imediat după.

Tiebreak-ul setului decisiv s-a jucat până la zece puncte și a fost adjudecat de rusoaică, Blinkova impunându-se cu 10-5.

Primul set a fost un rollercoaster, Blinkova reușind trei break-uri după ce a fost condusă cu 3-0 la game-uri, pe când Cîrstea a arătat putere de revenire în setul decisiv, când a egalat la trei deși rusoaica avusese un avantaj de 3-1 la game-uri și 40-15.

La partida amânată de ploaie a asistat inclusiv Ion Țiriac, care a urmărit derularea jocului în ciuda ploii și a vremii nefavorabile.

Elina Avanesyan (70 WTA) va fi adversara Annei Blinkova în turul secund la Paris.

Cirstea from *1-3 15-40 to 3-3 in the 3rd.

With Tiriac in the house ???? pic.twitter.com/DQjnyVwhkh