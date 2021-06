Sorana Cirstea a revenit in top 50 WTA, iar Simona Halep tremura pentru a ramane locul 3 mondial inainte de Wimbledon: multe vesti grozave pentru jucatoarele romance in ierarhia mondiala

Simona Halep este intr-o pozitie precara pentru a-si pastra locul 3 WTA, dar Sorana Cirstea a revenit in top 50 WTA.

WTA a publicat actualizarea saptamanala a ierarhiei mondiale, iar Simona Halep pastreaza un avans de numai 135 de puncte in raport cu ocupanta locului 4, Aryna Sabalenka.

Campioana en-titre de la Wimbledon se afla intr-o pozitie precara in ceea ce priveste sansele de a-si mentine un loc in top 3 WTA pana inaintea inceperii competitiei de mare slem din Londra. Motivul este participarea Arynei Sabalenka in turneul WTA 500 de la Berlin organizat in cursul acestei saptamani, competitie in care sportiva din Belarus este cap de serie numarul 1. In schimb, Simona Halep va reveni pe terenul de tenis cu ocazia turneului WTA 250 de la Bad Homburg, care va avea loc in saptamana 20-26 iunie, premergatoare Wimbledonului.

Sorana Cirstea, locul 45 mondial, la 24 de locuri distanta de cea mai buna clasare din cariera



Cea mai buna veste pentru tenisul romanesc o reprezinta revenirea Soranei Cirstea in top 50 WTA. Dupa cele 3 victorii obtinute la Roland Garros, Cirstea a urcat 9 pozitii in clasament, pana pe locul 45. O urcare considerabila a inregistrat si Mihaela Buzarnescu, care a urcat 14 locuri, pana pe pozitia 160, facand un pas consistent in vederea indeplinirii obiectivului sau de a reveni in top 70 WTA.

Calificata pe tabloul principal la Paris, Irina Bara a urcat 8 pozitii si beneficiaza acum de cea mai inalta clasare a carierei, locul 114 WTA. Nu mai putin impresionant este progresul Anei Bogdan, care prin turul 3 bifat la Roland Garros urca 11 pozitii, pana pe locul 91.