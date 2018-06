Sloane Stephens n-a mai rezistat si a izbucnit la conferinta de presa: "De asta nu va multumesc voua! Sunteti cei mai mari hateri!"

Daca imediat dupa partida a tinut un discurs plin de fair-play, Sloane Stephens n-a mai rezistat la conferinta de presa de dupa finala. Tinta ei a fost presa! Stephens le-a reprosat acestora ca au scos in evidenta in ultimul timp ca Stephens nu a avut rezultate bune in afara Statelor Unite.

"Cum as descrie intr-un cuvant acest an pe care l-am avut pana acum? Ar fi perseverenta. Am insistat cand a fost greu, am crezut in mine cand nimeni nu o facea. Pot sa spun ceva, sa ramana consemnat? Voi toti scriati pe Twitter incontinuu ca am un record negativ oriunde in afara de Statele Unite. Asa ca m-am descurcat foarte bine la Roland Garros.



Daca vreti sa mai scrieti si despre asta, chiar va rog, as fi foarte fericita. Voi vreti sa spuneti doar ca sunt zero in alte tari si bla, bla, bla. Si tu, si tu, si tu, multi dintre voi ati facut asta.



Nu stiu ce palmares am acum, dar sunt mai buna decat eram. De-asta n-am multumit presei in discursul meu. Voi sunteti cei mai mari hateri ai mei!" a spus Sloane Stephens la conferinta de presa de dupa partida.