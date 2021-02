"Singura lui conexiune cu Grecia e cand injura si blestema pe teren!" | Motivele pentru care grecii nu il suporta pe tenismenul lor de top, Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas nu este o personalitate admirata in tara sa de origine, Grecia.

Zicala "niciun profet nu este bine primit in tara lui" se aplica in cazul tenismenului Stefanos Tsitsipas (6 ATP), care este mai degraba dispretuit de marea majoritate a grecilor, informeaza un jurnalist grec, Sotiris Milios.

Locuitorii Greciei nu se regasesc in Stefanos Tsitsipas, adeseori surprins facand remarci despre tara sa de origine desprinse de realitate, plangandu-se in mai multe randuri pe Twitter de diverse lipsuri ale tarii, interpretate ca mofturi de populatia infinit mai putin avuta decat jucatorul elen, care pana la 22 de ani a castigat deja peste $12 milioane de dolari din tenis.

"In timpul meciurilor, cand joaca, el injura adesea si blestema, pare singura lui conexiune cu Grecia. Comportamentul lui de pe teren este groaznic. Nu e demn de un model de urmat. In urma cu cateva luni, cand poporul grec suferea din cauza pandemiei de coronavirus si de foamete, el intreba in mod public de ce Atena nu are o strada uriasa pe care sa se plimbe cu bicicleta. Traieste pe alta planeta. Inteleg ca are 22 de ani si sta doar 30 de zile pe an in Grecia. E imatur si nu foarte educat, in general. De asta nu e deloc popular aici," a afirmat jurnalistul Sotiris Milios, noteaza Eurosport.

"Stefanos e mereu comparat cu legenda NBA, Giannis Antetokounmpo, candva un copil care a fost crescut in cele mai sarace conditii si s-a comportat mereu ca la carte, a fost modest si i-a pasat mereu de vechiul lui cartier, acolo unde a crescut. Ultima data cand a fost in Grecia, Giannis a cheltuit cateva mii de euro si a cumparat hrana pentru oamenii saraci. Lui Tsitsipas nu ii pasa. Aceasta este diferenta despre care vorbesc, e uriasa discrepanta dintre ei. Ce simt eu cand joaca Tsitsipas? Nu sunt fericit cand castiga si nici trist cand pierde," a adaugat Sotiris Milios.

"Intr-un tweet glumea intr-un mod sarcastic spunand ca femeile nu sunt capabile sa conduca si ca domeniul lor de activitate e bucataria. Apoi, daca-ti vine sa crezi, cand a urat de Anul Nou, a urat asta in mai multe limbi, inclusiv in romana, dar nu si in greaca," a completat Sotiris.

Stefanos Tsitsipas a reusit o performanta istorica la Australian Open 2021, devenind doar al doilea om care il invinge pe Rafael Nadal dupa ce a fost condus cu 2-0 la seturi. Grecul l-a invins pe numarul 2 ATP, scor 3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5.