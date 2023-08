Coborârea de 520 de locuri suferită de Simona Halep (31 de ani) în clasamentul WTA o pune în situații care ar fi fost imposibil de crezut, înaintea cazului de dopaj.

Sportiva din Constanța este actualmente a douăzecea sportivă din țara noastră, în ierarhia mondială, clasându-se sub jucătoare fără vreun titlu cucerit în WTA.

Fostă „primă rachetă”, Simona Halep este acum a douăzecea, între româncele din WTA

Jucătoarele din România clasate peste Simona Halep, în clasamentul WTA: Sorana Cîrstea, Irina Begu, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, Irina Bara, Miriam Bulgaru, Alexandra Cadanțu-Ignatik, Cristina Dinu, Andreea Prisacariu, Gabriela Lee, Ilinca Amariei, Anca Todoni, Ilona-Georgiana Ghioroaie, Oana Gavrilă, Oana Georgeta Simion și Georgia Crăciun.

Anca Todoni (18 ani) și Andreea Prisacariu (23 de ani) sunt doar două dintre jucătoarele care evoluează predominant în circuitul ITF, dar sunt clasate deasupra Simonei Halep în ierarhia mondială.

Simona Halep (578 WTA) mai are 70 de puncte în clasamentul WTA, dar le va pierde pe toate, atât timp cât nu va reuși să participe la ediția 2023 a Openului American.

Ultimul meci oficial disputat de Simona Halep datează din 29 august 2022, când pierdea în fața ucrainencei Daria Snigur, în turul inaugural al US Open, scor 6-2, 0-6, 6-4.

Adrian Marcu: „Nici nu știu cum s-o trezi, cum s-o simți în fiecare zi.”

Adrian Marcu nu își explică cum mai poate Simona Halep să își păstreze speranța vie, având în vedere lipsa de surse externe de motivație pe care se poate baza.

„Mi se pare ireal ce se întâmplă, cu toată amânarea asta. Sincer, nu am mai auzit o situație ca asta în care să se târâie atât și să nu se ajungă la o concluzie.

Care o fi ea această concluzie și după, nu știu, și tu încerci să arăți cum a fost de fapt situația,” a declarat Adrian Marcu, fost antrenor al Simonei Halep în două perioade diferite, notează Gazeta Sporturilor.

„Acum vine US Open-ul, s-a terminat Montrealul și mai are, nu știu, de la US Open, câteva puncte. E clar că în momentul ăsta tu ești la 0 puncte în clasament.

Să fi dat o chestie acum, să zici, e bună pentru mine că mă duc apoi să joc. La cât timp nu a jucat, va fi foarte foarte greu, dar măcar ai o luminiță în față, vine Australia, mă antrenez, joc, dar așa, stai...”, a adăugat Adrian Marcu.

„Nici nu știu cum s-o trezi, cum s-o simți în fiecare zi. Cum te simți când nu ai nicio idee în ce situație ești. Mă antrenez, nu mă antrenez, habar n-am, nu știu. Ireal ce i se întâmplă”, a completat tehnicianul care a ajutat-o pe Simona Halep să intre, în premieră, în top 100 WTA, în sezonul 2013.