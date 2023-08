Simona Halep, suspendată temporar după cazul de dopaj, a ieșit luni din Top 500 WTA!

Ea ocupă acum locul 578, conform site-ului oficial WTA, pentru că nu a mai disputat vreun meci de aproape un an, după ce a fost depistată cu roxadustat la US Open 2022, și astfel, printre altele, nu și-a putut apăra titlul de la Rogers Cup de anul trecut.

Halep încă așteaptă verdictul de la Sports Resolutions, iar fosta dublă campioană de Grand Slam a ajuns acum pe o poziție halucinantă pentru un fost lider mondial WTA!

Simona Halep, apărată de Andrei Pavel

„Nu înțeleg de ce nu e decizia deja luată, de ce o prelungesc atât de mult. Am văzut că e înscrisă la US Open, am văzut că se antrenează.

Ar fi o gură de aer să joace la US Open. Sper să revină pe terenul de tenis, am văzut că a revenit și Caroline Wozniacki.

M-a surprins foarte mult toată povestea asta cu dopingul”, a spus Andrei Pavel, fostul antrenor al Simonei, în podcastul SportCast.